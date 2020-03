Emergenza Coronavirus: a Montecarlo stop alle crociere ed è a rischio anche il torneo Atp di tennis

Il Governo del Principato di Monaco ha indicato una serie di nuove misure contro il Coronavirus, una risposta che si basa in gran parte sul senso civico e sul senso di responsabilità della gente, anche negli ultimi quindici giorni Monaco ha registrato solo un caso. “L’appello al senso civico – ha detto il Ministro Serge Telle - è importante perché riguarda la protezione diretta di se stessi ma anche degli altri”.



La prima importante decisione riguarda il mare, perché il Principato proibisce qualsiasi scalo crocieristico nel suo porto o nelle sue acque territoriali fino al 30 aprile. “Monaco non sarebbe in grado di prendersi cura di un gran numero di persone infette a bordo di una nave da crociera - ha spiegato il Ministro – e la stagione del turismo crocieristico era prevista per riprendere il 23 marzo, con non meno di 25 navi per un totale tra i 15mila ed i 20mila entro la fine di aprile. Per quanto riguarda i possibili passeggeri delle crociere da altre fermate vicine, incoraggiamo le compagnie di autobus a non offrire come destinazione Monaco".



Per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto, i capitani degli yacht di 24 metri e oltre dovranno ora inviare una precedente dichiarazione medica di salute per l'equipaggio e i passeggeri, 48 ore prima dell'attracco nel Principato.



Per le compagnie aeree e di elicotteri che servono il Principato da una zona a rischio, queste sono state invitate a effettuare controlli di temperatura sui propri passeggeri. In caso di febbre superiore a 38°, verrà presa una decisione in consultazione con la compagnia e l'aviazione civile monegasca. Infine gli autobus saranno ora sottoposti a due operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione, fino alla prossima settimana, con la distribuzione di gel idroalcolico all'interno degli stessi.



I settori più colpiti dall’emergenza a Monaco sono ovviamente turismo, eventi, hotel e ristorazione. Al fine di sostenere le imprese in difficoltà, oltre alle misure sociali già attuate (pagamento differito degli oneri sociali e ricorso alla disoccupazione totale parziale), il Governo ha deciso di riattivare ​​la Commissione per l'assistenza alle imprese in difficoltà creata nel 2008 al momento della crisi finanziaria globale. Il comitato può stabilire una diagnosi sullo stato di salute delle imprese, proporre un piano di risanamento se necessario e dare la possibilità di ottenere un prestito a tasso zero.



Le informazioni su queste misure di supporto sono disponibili presso le aziende, attraverso il Welcome Office, con l'attivazione di un numero di telefono: 98 98 98 99 e un indirizzo e-mail: covid19entreprises@gouv mc . Molto rapidamente verrà messa online una pagina Internet dedicata (www.spe.gouv.mc).



“La vigilanza è essenziale per quanto riguarda la fragile popolazione degli anziani. Sono state prese alcune misure negli stabilimenti e nelle strutture che li ospitano – ha detto in merito il direttore del Centro Ospedaliero Principessa Grace - che sono sistematicamente adottate in caso di epidemia di influenza e gastroenterite: limitare qualsiasi intervento esterno negli stabilimenti, limitare le visite familiari ai residenti, vietare raduni durante grandi eventi per favorire quelli più piccoli, confinati per piano. Misure che riguardano al senso civico e alla responsabilità di tutti che aiuteranno a salvare i nostri anziani”.



C’è anche il tema sport. Per le partite di basket verrà applicata la decisione della National Basketball League: le partite si giocheranno normalmente con un massimo di 1.000 spettatori. Anche questo principio che prevarrà per il torneo Atp di aprile, per il quale la decisione finale sarà presa dal Prefetto delle Alpi Marittime. La partita di basket di EuroLega, tra Monaco e Bologna che non soddisfa tutte le condizioni di salute richieste, essendo Bologna in una zona a rischio, sarà giocata in campo neutro (l'andata è prevista per il 17 marzo).



La National Football League ha decretato che le prossime partite di Ligue 1 e Ligue 2 si terranno a porte chiuse fino al 15 aprile e, ovviamente, così sarà fatto per quelle allo stadio ‘Louis II’.



Intanto la situazione sanitaria a Monaco si è stabilizzata con un solo caso positivo confermato: l’uomo è tornato nel Principato sotto controllo medico, ed è in attesa di essere dichiarato guarito. Sta eseguendo da 2 a 5 tamponi al giorno.