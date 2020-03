Il Principato di Monaco dice no a Uber, vietato muoversi con l'app scontata

Di fronte all'aumento del numero di veicoli di tipo "UBER" sul territorio

del Principato di Monaco, e questo senza alcuna autorizzazione all'esercizio, o adesivo previsto dall'articolo 45 dell'Ordinanza sovrana n. 1.720 per veicoli stranieri, il Governo del Principe ha deciso di adottare una misura normativa specifica per questa attività al fine di confermare formalmente il divieto di questo tipo di servizio nel territorio.



Jean Castellini, Consigliere di governo - Ministro delle finanze e

Economia, specifica che il Sovrano Ordine n. 1.720 del 4 luglio 2008 relativo a

regolamentazione di taxi, veicoli scontati, veicoli di servizio urbano e

i motocicli su richiesta, modificati, sono stati rafforzati su questo punto specificando:

"Qualsiasi piattaforma straniera per il collegamento di conducenti professionisti e le persone sono severamente vietate sul territorio del Principato. Solo una tolleranza può essere accettata quando un cliente caricato al di fuori del Principato viene scaricato nel Principato. "

Pertanto, il governo del Principe desidera attirare l'attenzione di utenti di questo tipo piattaforma sull'attività fraudolenta di questi conducenti a Monaco e ricorda che taxi e veicoli di grandi dimensioni con autisti sono oltre 220 disponibili 24 ore al giorno su tutto il territorio.



Infine, il governo del Principe non mancherà di contattare UBER in modo da sensibilizzare ancora una volta "sulle norme in vigore nel Principato".