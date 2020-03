Annullata edizione 2020 del Rolex Monte-Carlo Masters, sulla terra rossa del Principato di Monaco si torna dal 10 al 18 aprile 2021

Secondo le istruzioni del governo monegasco e delle autorità francesi, amministrative e sportive, in particolare per il divieto di riunioni di oltre 1000 persone, nonché la recente dichiarazione del presidente Macron che annuncia tra l'altro che è solo l'inizio delle misure di rescrizione , e anche rafforzate dalla decisione dell'ATP di annullare tutti i tornei per le prossime sei settimane, è stato annullato il Rolex Master di Montecarlo a causa della diffusione e della minaccia della pandemia di Covid-19.



La Direzione del torneo conferma ai suoi spettatori che tutti i biglietti acquistati saranno rimborsati a loro secondo una procedura che sarà specificata in seguito.



Appuntamento sulla terra rossa di Monaco dal 10 al 18 aprile 2021!