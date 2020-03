Diocesi di Monaco: attivate le misure di precauzione in tutte le chiese, massimo 100 persone per ogni messa

A seguito degli annunci del governo del Principe sull'epidemia di COVID-19 la Diocesi ha voluto prendere decisioni, in modo che la Chiesa di Monaco contribuisca da parte sua alla solidarietà nazionale.

"Pregheremo in modo diverso ... ma non pregheremo di meno. Al contrario, ci assoceremo a tutta la Chiesa che, come in altri periodi di prova che hanno segnato la nostra storia, desidera elevare la sua supplica fiduciosa al Signore in modo che libererà il mondo da questo flagello. Saremo " insieme "diversamente ... ma non saremo meno uniti. Al contrario, chiederemo la grazia di mantenere un cuore e un'anima, anche se siamo più dispersi, sperimenteremo la vicinanza e il servizio fraterno in modo diverso ... ma ci ameremo non meno. Al contrario, daremo il benvenuto alla forza dello Spirito Santo di stimolarci nella carità e di tenerci vigili nel mostrare la nostra attenzione ai fratelli e alle sorelle più isolati e vulnerabili. Grazie a tutti per aver accolto queste raccomandazioni con fiducia e speranza. San Devota ci tiene e ci protegge!" afferma il portavoce della Diocesi.

Il sito www.diocese.mc riporta tutti gli annunci, la messe ufficiali e quelle suppletive, con l'obbligo di 1 metro di distanza, anziani oltre 70 anni a casa con matrimoni, funerali e battesimi solo con parenti stretti, fermato catechismo ed ogni attività di gruppo.