Emergenza Coronavirus: anche il Governo del Principato di Monaco chiude tutte le scuole da lunedì

l Governo del Principato di Monaco ha deciso di chiudere gli asili nido e gli istituti scolastici a partire da lunedì prossimo, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Le scuole rimarranno chiuse fino ad un nuovo avviso ed il provvedimento riguarda anche licei ed istituti di istruzione superiore. “La misura – è scritto in una nota del Governo - mira a proteggere i nostri bambini e ridurre la diffusione del virus sul nostro territorio. Secondo gli epidemiologi e i medici che seguono la crisi sanitaria, è probabile che i bambini e i più piccoli diffondano rapidamente il virus, anche se a volte i bambini non presentano sintomi e, fortunatamente, ad oggi non sembrano soffrire di forme acute della malattia”.

Le autorità monegasche istituiranno un servizio di asilo nido per i figli del personale la cui attività è essenziale nella lotta contro l'epidemia o per il funzionamento dello Stato e delle organizzazioni di vitale importanza. Sarà data priorità ai genitori il cui compito è prendersi cura e proteggere la comunità dal virus. Verranno prese le misure appropriate per garantire la continuità dell'insegnamento e del monitoraggio degli studenti, in particolare attraverso applicazioni digitali già implementate.

Il Governo raccomanda anche l'istituzione del telelavoro per consentire lo svolgimento di attività economiche nel rispetto delle esigenze di assistenza all'infanzia. “Ogni sforzo deve essere fatto per arginare la diffusione del virus – termina il Governo di Monaco - e per proteggere quelli più a rischio. Ognuno di noi può proteggere gli altri, a cominciare dai nostri cari”.