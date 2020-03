Principato di Monaco: terzo caso di Coronavirus accertato

Le autorità sanitarie del Principato sono state informate, venerdì 13 marzo, che una persona curata presso il Princess Grace Hospital era positiva per COVID 19.



Questa persona senza sintomi è tornata a casa sua come parte del protocollo terapeutico adottato dalle autorità monegasche con l'istituzione di un monitoraggio medico coordinato dal CHPG.



È in corso un'indagine epidemiologica al fine di scoprire i movimenti compiuti da questo residente negli ultimi giorni e identificare le persone con cui sarebbe stato in contatto.



Il governo principesco conferma la necessità di osservare le misure precauzionali annunciate nei giorni scorsi.