Marineland chiude sino al 3 aprile in modo precauzionale rispetto al Coronavirus

A seguito delle misure adottate dal governo francese per proteggere le popolazioni e limitare la diffusione del virus Covid-19, la direzione di Marineland Park ha deciso di chiudere i battenti da sabato sera 14 marzo fino al 3 aprile 2020.



La salute e la sicurezza dei visitatori è una priorità assoluta.



Il personale di assistenza rimarrà completamente mobilitato per garantire il benessere permanente degli animali durante questo periodo.



"Continueremo ad applicare misure preventive per proteggere i nostri team, in conformità con le istruzioni delle autorità sanitarie con le quali siamo in contatto permanente." affermano dalla direzione.