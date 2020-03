Colpito dal coronavirus è morto a Milano l’architetto Vittorio Gregotti

Vittorio Gregotti in una foto del 2016

Era uno dei padri della rivoluzione urbanistica che ha cambiato il volto del quartiere Liberation a Nizza: il coronavirus Covid 19 se lo é portato via.

Si tratta dell'architetto Vittorio Gregotti, urbanista e uno dei grandi maestri dell'architettura del secolo scorso.

E' deceduto, a causa una polmonite provocata dal coronavirus Covid 19, nella mattinata di oggi: era ricoverato, assieme con la moglie anche le colpita dall’infezione, all’Ospedale di Milano.

Avrebbe compiuto 93 anni ad agosto di quest’anno.



A lui si devono progetti che hanno caratterizzato l’urbanistica dell’altro secolo.

In Italia come in tutto il mondo: dal Bund Central Business Districtdi di Shanghai al Teatro dell'opera di Aix-en-Provence, dalla Salle des Etats e ala Denon al Louvre di Parigi allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



A Nizza ha firmato il recupero di un’area del quartiere di Liberation oltre ad una sede municipale.



A lui si devono anche oltre venti libri e manuali che tracciano le linee della nuova architettura.