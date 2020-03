Coronavirus: negozi chiusi da oggi. Elevato in Francia a tre il livello di allerta. Stesse misure nel Principato di Monaco

E’ stato il primo ministro francese Édouard Philippe ad annunciare, ieri sera, che a partire da oggi , domenica 15 marzo, le attività non essenziali non riapriranno i battenti e questo per combattere l’epidemia causata dal coronavirus.

Come già avvenuto in Italia, anche in Francia terranno le serrande abbassate ristoranti, bar, discoteche e i cinema.

A rimanere aperti gli alimentari, le farmacie, i distributori di benzina, le banche e le tabaccherie.



Ancora una volta dal primo ministro, che giunge dopo l’intervento a reti unificate di due giorni fa del Presidente Macron, ha lanciato un appello perché la mobilità venga contenuta, si sviluppi il telelavoro e il maggior numero possibile di persone resti a casa propria.



La Francia entra ufficialmente nell’allerta 3: i cittadini sono stati invitati ad evitare il più possibile gli spostamenti, gli assembramenti superiori a 100 persone non sono ammessi e sono sconsigliate le riunioni famigliari.



Anche il Principato di Monaco ieri sera ha adottato le medesime misure.

Alle 22,30 di ieri sera è stato trasmesso uno stringato comunicato stampa che testualmente recita: “Di fronte alla progressione dell'epidemia covid-19 nei Paesi confinanti del Principato, il governo del Principato, su istruzioni di SAS il principe sovrano, ha deciso di chiudere a mezzanotte di sabato 14 marzo e fino a nuovo avviso, luoghi aperti al pubblico, non essenziali alla vita del Paese.



Rimarranno aperti negozi e mercati alimentari, farmacie, tabaccherie, distributori di benzina e banche. Tutti gli altri esercizi commerciali (in particolare ristoranti, casinò, caffè, sale da concerto, cinema e locali notturni) dovranno applicare questa misura”.



Questo il bollettino giornaliero sulla situazione dell’epidemia in Francia, emesso ieri 14 marzo 2020 alle ore 15 .



Dal 21 gennaio 2020, 4.499 casi di COVID-19 sono stati confermati e includono 91 deceduti.



Numero dei casi confermati per regione al 14/03/2020 ore 15 (dati Santé publique France)

Auvergne-Rhône-Alpes: 454

Bourgogne-Franche-Comté: 339

Bretagne: 182

Centre-Val de Loire: 54

Corse: 106

Grand Est: 1 085

Hauts-de-France: 466

Ile-de-France: 949

Normandie: 127

Nouvelle-Aquitaine: 130

Occitanie: 214

Pays de la Loire: 82

Provence-Alpes-Côte d’Azur: 281

Totale territorio metropolitano: 4 469

Guadeloupe: 3

Saint-Barthélémy: 1

Saint-Martin: 2

Guyane: 7

Martinique: 10

Mayotte: 1

La Réunion: 6

Totale territori d’Oltre Mare: 30



Si appesantisce la situazione, in Francia sono stati registrati 830 casi nelle ultime 24 ore, 300 persone sono ricoverate in rianimazione.