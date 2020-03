Monaco: da ieri sera TUTTO CHIUSO anche nel Principato, ecco le strade di Montecarlo questa mattina

Anche il Principato di Monaco ha scoperto la totale chiusura dei negozi non indispensabili ed il deserto nelle strade. Da ieri sera, infatti, anche il Governo monegasco ha deciso (come ha fatto anche la Francia) di chiudere tutto.

Una sensazione strada per chi, stamane, si è trovato nelle strade di Montecarlo dove, anche la domenica mattina, si ritrovano tante persone, nonostante i classici ‘bagordi’ del sabato sera. Stamattina, come si può vedere dalle foto, nessuno in strada come accade in Italia da diversi giorni.

Da ieri sera è chiuso anche il Casinò e, mentre è già stato annullato il torneo Atp di tennis previsto ad aprile, si attendono notizie dalla federazione internazionale per capire se si potrà disputare il Gran Premio di Formula 1. Per ora il Principato si ferma e c’è attesa per capire cosa accadrà nei prossimi giorni.