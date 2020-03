Proprio adesso è importante lavorare con l’estero: la tua presenza su Alibaba ti aiuta a battere la crisi

Il nostro “Made in Italy” è sotto attacco, ma dopo questa crisi tutto tornerà normale e la gente chiederà sempre più prodotti italiani. Il Coronavirus non fermerà la vera ricchezza del nostro paese.

Alibaba è la piattaforma B2B che permette alle piccole e medie aziende italiane esportatrici di avere una vetrina sul mercato internazionale.

Perché? Ogni giorno sono centinaia le offerte di acquisto in rete, occorre solo iniziare le trattative e chiudere i contratti. Addirittura Alibaba offre il servzio di export manager dedicato, un consulente che chiude per voi i contratti.

A voi il compito di produrre ad Albaba di vendere per oltre 18 milioni di buyers attivi in oltre 190 paesi e regioni.

Il servizio Alibaba adesso è disponibile anche nella tua provincia tramite un filo diretto con il nostro quotidiano on line, che ha da subito capito la potenzialità di questa finestra sui mercati esteri per le imprese del territorio

Per maggiori informazioni mandare mail a media@morenews.it indicando nome azienda, nominativo e cellulare. Vi richiameremo per una prima call conference in attesa di incontrarci di persona alla fine del Coronavirus.

Fermare le opportunità di lavoro oggi è il grande errore, cogli oggi i nuovi mercati per sostenere il tuo business domani.