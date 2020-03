Coronavirus: per spostarsi anche in Francia spunta l’autocertificazione, eccola!

Il governo francese, sul proprio sito internet, ha inserito le prescrizioni operative emanate dopo che il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha annunciato il blocco degli spostamenti non giustificati oltre ad altre misure ritenute necessarie per arrestare o, almeno, contenere la diffusione del virus Covid 19.

Al fondo di questo articolo inseriamo il modulo che autocertifica la ragione per la quale ci si trova fuori di casa.

Il modulo (a differenza dall’Italia) deve essere in possesso di chi esce anche dopo averlo ricopiato su un foglio di carta. Non verrà fornito dalla polizia in caso di controllo.



Ecco quanto riporta il sito del Governo Francese



Il 16 marzo 2020, il Presidente della Repubblica ha deciso di adottare misure per ridurre al minimo i contatti e gli spostamenti. Un sistema di contenimento è in atto su tutto il territorio da martedì 17 marzo alle 12, per un minimo di quindici giorni.

Gli spostamenti sono vietati tranne nei seguenti casi e solo se si dispone di una certificazione:





Andare da casa al luogo di lavoro quando il telelavoro non è possibile;

Effettuare acquisti essenziali nei negozi autorizzati all’apertura;

Recarsi da un medico o da un professionista della salute;

Spostarsi per prendersi cura dei figli o per aiutare le persone vulnerabili con la rigorosa raccomandazione di rispettare i gesti barriera;

Fare esercizi fisici solo su base individuale, nei pressi della propria abitazione e non in gruppo.



La certificazione necessaria per circolare è disponibile sul sito governativo ( clicca qui ). Se non è possibile stamparla, è possibile ricopiarla su un foglio di carta.

Le violazioni di queste regole saranno punite con una multa che va da 38 a 135 euro.

Un numero verde risponde alle domande sul Coronavirus COVID-19 in modo permanente, 0800 130 000. La piattaforma telefonica non è autorizzata a fornire consulenza medica.



Questo il testo dell’autocertificazione (inserita al fondo di questo articolo):



Certifico che il mio spostamento è legato al seguente motivo (seleziona la casella):





Spostamento tra casa e il luogo di esercizio dell'attività professionale, che é essenziale per l'esercizio di attività che non possono essere organizzate sotto forma di telelavoro (come da giustificazione permanente) o spostamenti da parte di professionisti che non possono essere differiti;

Spostamenti per effettuare acquisti essenziali in esercizi autorizzati (elenco su www.government.fr);

Spostamenti per motivi di salute;

Spostamenti per motivi familiari imperativi, per assistenza alle persone vulnerabili o per la cura dei bambini;

Brevi spostamenti, vicino a casa, legati all'attività fisica individuale con esclusione di qualsiasi pratica sportiva collettiva e alle necessità degli animali da compagnia.