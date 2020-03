Pregare a Monaco in diretta streaming: lodi, messe e festa di San Giuseppe

La Diocesi di Monaco offre numerosi momenti per unirsi in preghiera durante questo particolare periodo.



Attraverso diversi canali di distribuzione, puoi trovare:



- ogni mattina alle 9, la preghiera delle lodi (preghiera del mattino) che sarà cantata dal vivo dalla Cattedrale di Monaco.



- ogni sera alle 18:00, messa quotidiana in una chiesa o cappella nel Principato.





Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe:

Condividendo l'iniziativa dei vescovi italiani, l'arcivescovo ha invitato l'intero Principato a un momento di preghiera, simbolicamente uniti allo stesso tempo.

Ogni fedele, ogni famiglia, ogni comunità religiosa sarà in grado di recitare la preghiera del Rosario a casa (misteri luminosi) alle 21:00 di questo giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Patrono della Chiesa universale e Guardiano della Sacra Famiglia.

Alle finestre delle case possiamo anche mostrare una candela accesa o un piccolo lenzuolo bianco.



Domenica alle 10:30, la messa celebrata dall'arcivescovo Dominique-Marie DAVID sarà trasmessa dalla Cattedrale di Monaco.



Per seguire questi eventi vai su www.diocese.mc

O sui social network Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo 👉 @DioceseMonaco