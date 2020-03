Primo giorno di 'stop totale' in Francia: ecco le immagini dalla Costa Azzurra, al confine poche code (Foto)

Primo giorno da #iorestoacasa anche per i francesi, con la polizia transalpina che ha iniziato tutta una serie di controlli anche in Costa Azzurra, tra Nizza e Mentone, in particolare sulla Promenade des Anglais.



Abbiamo voluto fare un giro tra le località delle Alpi Marittime, con un occhio di riguardo proprio a Nizza, ma anche a Montecarlo e Mentone, per vedere se i francesi avessero aderito alle richieste del loro Presidente, che ieri ha parlato alla nazione. Secondo quanto visto oggi, all'ingresso dei negozi e dei supermercati le distanze di sicurezza vengono rispettate anche se, ovviamente, si formano lunghissime code.



Al momento non vengono segnalate sanzioni da parte della polizia, che ovviamente cerca di istruire la popolazione sulle normative previste, tra cui l’utilizzo dell’autocertificazione. Ai confini di San Ludovico, San Luigi e sulla A10 i controlli non sono esasperati anche se qualche coda si forma naturalmente.



Questo primo giorno di #iorestoacasa per i francesi sembra essere trascorso tranquillamente e con buoni riscontri di obbedienza. Vedremo se tutto proseguirà regolarmente e, soprattutto, se i nostri lavoratori frontalieri non riscontreranno problematiche nei movimenti tra Italia e Francia e viceversa.



(Foto di Tonino Bonomo)