Costa Azzurra, chiudono gli studi dentistici. Col mal di denti…son dolori!

Meglio diminuire il consumo di zucchero (anche perché stando in casa se ne “brucia" di meno) soprattutto per salvaguardare la salute dei nostri denti, perché se si ammalano sono dolori…

Domenica mattina una mail è giunta, inviata dal loro sindacato, a tutti i 1.350 dentisti che operano nel Dipartimento delle Alpi Marittime (ed è plausibile prevedere che non sia un fatto locale) con una prescrizione ben precisa: annullare tutti gli appuntamenti e limitarsi ad interventi professionali urgenti e non rinviabili.



In pratica solo dolori molto forti, ascessi o infezioni, fatti traumatici.

Il motivo di questo invito trova fondamento nel fatto che i dentisti, per il loro lavoro, utilizzano strumenti a forte velocità, inserendoli dentro la bocca dove si annida il virus Covid 19, provocando un pericoloso effetto aerosol.



“Siamo senza protezioni”, sostengono i dentisti lamentandosi la mancata consegna delle mascherine adatte, che sono le FFP2, le uniche in grado di proteggere dal virus Covid 19.



Così avere mal di denti, a Nizza e nel Dipartimento, ma anche in tutta la Francia, diviene un problema aggiuntivo anche se, ieri sera, fra le misure annunciate vi è stata anche quella di disporre la distribuzione di mascherine idonee ai dentisti.



In attesa: non mangiamo zucchero e non rompiamo i gusci delle noci con i denti…