A Monaco pasti a domicilio per gli over 70 e le persone in difficoltà

La Mairie di Monacoha allargato il servizio di distribuzione di pasti a domicilio alle persone con più di 70 anni ed a chi è in difficoltà, residenti in Principato.

Il numero di telefono per l'attivazione del servizio è 93 15 22 99 dalle 8:30 alle 18:00.

Si ripropongono cmenù con un antipasto, un piatto, un formaggio, un dessert e un dolore.

La tariffa è di 9 euro e di 15 euro per pranzo e cena.

Il servizio serale parte il 18 marzo.