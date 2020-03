Ecclestone, bordata alla Ferrari e consiglia Hamilton di evitare le rosse

Bernie Ecclestone è sempre riuscito a far parlare di sé e l’ex patron della Formula Uno non ha perso tempo nemmeno questa volta per lanciare delle frecciatine al Cavallino Rampante. Anzi, nello specifico si è concentrato su Charles Leclerc, il monegasco che è alla guida di una delle due monoposto delle Rosse. Nel corso di una recente intervista che è stata rilasciata al Daily Mail, Ecclestone ha discusso sulla complicata stagione terminata con il successo di Hamilton e la débâcle di Vettel e Leclerc. Secondo Ecclestone, non dovrebbero essere così alte le aspettative nei confronti di Leclerc, visto che secondo lui non è destinato ad un futuro da vincente. E proprio la sua crescita, sommata ad una gestione dei piloti errata ai box, ha caratterizzato l’ennesima annata disastrosa da parte della Ferrari. Stando a quanto riferito dall’ex patron della F1, Vettel ha patito notevolmente la gestione piloti, pensando che il marchio del Cavallino Rampante gli stesse più vicino nei momenti difficili, mentre avrebbe dato troppo spazio e attenzione al pilota emergente, ovvero il suo compagno di squadra Leclerc.

La corsa verso il titolo secondo i bookmakers

Non la pensano proprio allo stesso modo i bookmakers, che danno invece il pilota monegasco della Ferrari come uno dei principali contendenti al titolo, che potranno dare più fastidio a Lewis Hamilton. Dando un’occhiata alle scommesse online per la Formula Uno , è facile intuire come, dopo il pilota della Mercedes, ci sia proprio Leclerc come indiziato principale a mettere i bastoni tra le ruote ai sogni di gloria di Hamilton. Online ci sono numerose piattaforme che permettono di scommettere in modo molto rapido e sicuro, e soprattutto con grande comodità, visto che non serve ormai nemmeno più muoversi dal divano di casa, svolgendo ogni operazione con lo smartphone.

Sport e talenti

Quando si parla di fenomeni del mondo dello sport, anche l’Italia ha conosciuto diversi talenti che hanno scritto pagine di storia imperdibili. Nel mondo della Formula Uno c’è sempre stato il marchio e non un pilota italiano, purtroppo, a dare spettacolo e a lottare per il titolo, ma in tante altre discipline, come ad esempio l’atletica, ci sono stati azzurri che si sono imposti in tutto il mondo. Uno di questi talenti risponde sicuramente al nome di Fiona May, che con la casacca azzurra è stata campionessa sia olimpica che mondiale di salto in lungo. Ebbene, proprio l’atleta di colore si è concessa una lunga chiacchierata sullo stato dell’atletica italiana, ma anche più in generale dello sport femminile, durante un’intervista che è stata rilasciata a L’ insider .

Nonostante abbia abbandonato il mondo dell’atletica già da diversi anni, la May è ancora molto attenta a quello che succede, in modo particolare al tema della parità sessuale nell’universo sportivo italiano, ancora ben lungi da realizzarsi completamente. Le nuove generazioni avranno il compito, secondo la May, di portare avanti tale processo, consci che dei miglioramenti sono già stati fatti, ma il lavoro previsto per raggiungere la piena parità, anche a livello dirigenziale, resta ancora tanto.