La Diocesi di Nizza si affida a Facebook per le funzioni religiose e detta le regole per i funerali

La Diocesi di Nizza ha affidato alla chiesa simbolo per i nizzardi, un luogo di culto sorto proprio come ringraziamento per aver scampato un’epidemia di colera, la trasmissione via web delle funzioni religiose.

Si tratta dell’Eglise du Voeu: “nella primavera del 1832, un'epidemia di colera minacciava Nizza, dopo aver colpito Marsiglia e Tolone, nonostante gli sforzi dei medici.

Il 25 aprile 1832, il consiglio municipale riunito sotto la presidenza del conte Louis-Alexandre Saïssi de Châteauneuf, adottò una deliberazione per chiedere l'intercessione divina e fece il voto di innalzare una chiesa alla Vergine - Nostra Signora delle Grazie - nel quartiere Saint Jean-Baptiste, in pieno sviluppo, se Nizza fosse stata risparmiata.

Questa chiesa sarebbe servita anche da parrocchia per il quartiere, in sostituzione della vecchia chiesa di San Giovanni Battista, situata sul sito del Lycée Masséna, che nel frattempo era diventata la cappella del collegio dei gesuiti. Mons. Jean-Baptiste Colonna d'Istria ratificò questa deliberazione il 27 maggio 1832.

Da allora, ogni anno il sindaco di Nizza, circondato dal suo Consiglio, rinnova questo voto durante la festa della Madonna delle Grazie”.

La Diocesi ha stilato anche il programma che poi è stato affidato alle reti sociali perché giunga a tutti i fedeli:

Dal lunedì al sabato la Messa viene celebrata alle ore 19;

La domenica la Messa viene celebrata alle ore 10,30, mentre i Vespri sono alle 19;

L’Adorazione ogni giorno alle 18;

Le intenzioni per le preghiere devono essere trasmesse, tramite sms, al numero 0667328767

Le funzioni possono essere viste tramite Facebook sul sito “Eglise du Voeu”.

Sempre la diocesi ha “mantenuto” per il momento le funzioni religiose pubbliche esclusivamente per i funerali, ammettendo in chiesa, con uno stretto protocollo, al massimo venti persone per una funzione che non prevede la celebrazione della Messa, ma solo la benedizione della salma.

La Diocesi ha comunque raccomandato ai sacerdoti, diaconi e laici di età superiore ai settanta anni o sofferenti per qualche malattia di astenersi dal partecipare alle funzioni funerarie.

Sul sito della Diocesi di Nizza è testualmente scritto: “La Chiesa, in ogni momento e in ogni circostanza, ha sempre accompagnato i malati, le famiglie in lutto e seppellito i morti con dignità. Continuerà a svolgere la sua missione in questi tempi difficili, nel rigoroso rispetto delle leggi in vigore e di tutte le misure precauzionali necessarie”.

La Messa festiva di domenica 22 marzo sarà celebrata, alle ore 10,30 dal vescovo Mgr André Marceau nell’Église du Vœu.