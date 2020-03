Le foto di un irreale primo giorno di primavera a Nizza

Trattandosi di un anno bisestile (nessun dubbio su questo…) la primavera è cominciata con un giorno di anticipo: oggi è primavera.

Per dirla con una canzone in voga nel 1968 e cantata dai Dik Dik oggi è “Il primo giorno di primavera”.

Pochi se ne sono accorti, invece gli abitanti di Nizza si sono accorti, poco dopo l’ora di pranzo, che per loro è scattato il confinamento.

Una misura che parte con un simbolo: la chiusura ai pedoni della Promenade des Anglais, la polizia intenta a far rispettare il divieto, i cartelli ad invitare a non accedere alle spiagge.

In questo “anno bisesto” a fare la storia ed anche la cronaca concorrono le reti sociali che, subito, hanno registrato l’afflusso di decine e decine di fotografie che documentano un paesaggio irreale, dal quale sono spariti gli esseri umani .

Come un film dell’horror o uno di fantascienza, ma non si tratta, purtroppo di un film. Forse non siamo nella fantascienza, certo siamo nell’horror.

In ogni caso Montecarlonews propone una rassegna di questo “primo giorno di primavera” con delle fotografie pubblicate su Twitter: una data che il mondo intero si ricorderà per un pezzo e che è destinata ad entrare nella storia, negli archivi, nei musei di Nizza quando la brutta vicenda che stiamo vivendo sarà solo più un ricordo, da documentare ad uso delle generazioni che verranno.