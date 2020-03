Dal 25 al 31 marzo torna la Fête du court métrage…non è uno scherzo!

Almeno una buona notizia in un mare di informazioni che difficilmente inducono all’ottimismo, al massimo al sano realismo…che di questi tempi non è certo tinto di rosa o di azzurro.

La Fête du court métrage, in questi giorni, avrebbe dovuto coinvolgere una trentina di città, tra le quali Nizza, con rassegne, presentazioni, dibattiti e animazioni sul tema dei cortometraggi d’autore.

Una rassegna che Montecarlonews aveva anticipato presentando (il 29 febbraio, un secolo fa…) la programmazione di marzo alla Cinémathèque de Nice.

Chiaramente la Fête du court métrage, intesa come momento di aggregazione, di proiezione, di incontri in varie sale cittadine e delle altre 29 città francesi coinvolte nell’iniziativa, è stata sospesa e, pare, rinviata all’autunno, ma ancora non è stata comunicata la data.

Invece e qui sta la buona notizia, non è stato annullato l’inserimento sul web, in un portale dedicato, della documentazione, di filmati, di cortometraggi e di approfondimenti.

Insomma la Festa del cortometraggio, in qualche modo, si svolge ugualmente e vi si può partecipare a casa, davanti ad uno schermo collegato con internet.