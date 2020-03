"Perché abbiamo chiuso una frontiera", le ragioni di Menton

La decisione di chiudere la frontiera di Ponte San Luigi, decisa ieri dalle autorità francesi, riguarda la scelta di convogliare tutte le forze di Polizia su ponte San Ludovico.



E’ questa la conferma che arriva dalla municipalità di Mentone, che ieri ha chiesto di sbarrare la frontiera ‘alta’ con Ventimiglia. In questo modo le autorità transalpine possono controllare con maggiore attenzione le auto in transito a quella ‘bassa’ e solitamente più utilizzata.



Secondo il Comune di Mentone questa disposizione non creerà grossi problemi, visto lo scarso passaggio di mezzi e permetterà un controllo più attento delle forze dell’ordine. Rimane comunque aperto il confine tra Italia e Francia anche sull’autostrada.