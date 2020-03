Coronavirus: le misure di contenimento dureranno sei settimane?

Potrebbe durare almeno 6 settimane il ‘lock down’ deciso in Francia per combattere la pandemia da Coronavirsu, ormai iniziato da una settimana.



La conferma arriva dal ‘Consiglio Scientifico’ del governo, che ha ritenuto essenziale prolungarlo oltre le due settimane inizialmente previste. “Il contenimento è attualmente l'unica vera strategia operativa – confermano il Consiglio – perché l'alternativa di una politica di screening e isolamento su larga scala non è attualmente fattibile a livello nazionale. Il contenimento deve essere rigorosamente attuato e gode di un ampio sostegno della cittadinanza”.



Serviranno almeno tre settimane, inoltre, per capire con precisione una prima stima del suo impatto ed il Consiglio scientifico emetterà presto un parere sulla strategia di uscita dal contenimento. Secondo il Ministro della Sanità Olivier Véran, la previsione di 5 o 6 settimane di isolamento è al momento una stima e potrà essere definito solo quando la curva epidemica lo consentirà.