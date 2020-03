Monaco: 4 nuovi casi per un totale di 27 affetti da Coronavirus

Didier Gamerdinger, consigliere governativo, ministro degli Affari sociali e della sanità ha confermato quattro nuovi casi positivi a Covid19 nel Principato da domenica sera, portando il totale a 27 casi comprovati.

"Dieci di loro sono ricoverati in ospedale, gli altri seguiti a casa ma non tutti sono residenti Monegaschi ", ha detto il Ministro, tenendo conto del fatto che il CHPG prende in carico le persone comuni limitrofi.

“La situazione sanitaria rimane gestibile. Noi non stiamo ancora registrando un rapido aumento dell'epidemia ”. Per quanto riguarda l'uso della clorochina, Didier Gamerdinger ha indicato che il CHPG lo ha utilizzato molecola sotto stretto controllo medico, attenta ai suoi effetti collaterali.

Per quanto riguarda le consegne di gel idroalcolico, è stata fatta un'enorme distribuzione a professionisti della salute.Si prevede un arrivo di un grande numero di mascherine nei prossimi giorni.