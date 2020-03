Nizza, partita la disinfezione di spazi e aree pubbliche (Foto)

A partire da questa mattina è iniziata una vasta operazione, a Nizza, di disinfezione delle strutture e degli spazi pubblici più frequentati. Con particolare attenzione agli ospedali, alle farmacie, ai centri commerciali.

Dopo un lavoro preparatorio durato alcuni giorni per stabilire un protocollo per l’utilizzo dei detergenti con particolare attenzione alla medicina preventiva, come mostra la rassegna fotografica, oggi è partita l’operazione in città.

Dalle 5 del mattino, sono stati disinfettati diversi siti di Nizza: Lenval, Vieux-Nice, République, Delfino, Thiers-Gambetta e Ferber con l’utilizzo di un prodotto antivirus, battericida e fungicida. Il prodotto viene applicato per 15 minuti e quindi lavato con abbondante acqua.

Gli interventi proseguiranno anche per tutto il fine settimana.