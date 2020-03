Sabato 28 marzo le autorità sanitarie del Principato sono state informate che è stato rilevato un nuovo caso di coronavirus arrivando ad un totale di 43, compreso una persona già guarita.

Viene però segnalata anche la morte di una persona ultra ottantenne, non residente a Monaco, ricoverata in ospedale a causa di un grave disagio cardiaco e trovata positiva per Covid-19.