"Uno terro, Uno Lengo, Un Pople": al via il concorso TLP 2020, il bando e lenovità

Il premio/concorso TLP 2020, dopo la scorsa edizione dedicata alla Regina Giovannna d'Angiò, mito assoluto tra Piemonte e Provenza, ritorna nella sua formula consueta con le sezioni liriche, musicali e video, dedicati alla nostra “Lingua madre”.

A seguito dell'indagine pubblicata sul numero scorso 570 di Coumboscuro, che ha indicato quanto la lingua rischi di scomparire nell'uso delle giovanissime generazioni, Uno terro, uno lengo, uno pople 2020 si aggrappa al pensiero di Sergio Arneodo per promuovere la lingua nelle scuole chiedendo conforto alla sensibilità del grande poeta Umberto Saba.

UNO LENGO DEVEN LENGO DAL MOUMENT QUE TOUCHO LA LITERTUROUNA LINGUA RAGGIUNGE EPRESSIONE UNIVERSALE QUANDO SI ELEVA A LETTERATURA

Il pensiero di Sergio Arneodo lancia un messaggio di fondamentale importanza: parlare nelle varie forme di “Patuà” provenzale delle valli, garantisce l’uso della lingua nelle comunità. La scrittura la salvaguardia “per sempre”. Per questo motivo il Premio TLP 2020, chiede ai ragazzi delle scuole di creare in lingua locale attraverso l’ispirazione universale trasmessa da Umberto Saba (vedi sotto ”speciale poesia ragazzi”)

BANDO TLP 2020

Tema: libero

Non è richiesta tassa di iscrizione

Non ci sono limiti di età

Scuole o gruppi possono presentare

elaborati d’insieme

Autori di ogni nazionalità

Sono ammessi più elaborati per autore

È accettata ogni tipo di variante “a nosto modo” provenzale e francoprovenzale con traduzione in italiano o francese.

È ammessa ogni tipo di grafia, capace di trascrivere con chiarezza ed efficacia le peculiarità di ogni variante locale

Inviare le composizioni letterarie sotto forma cartacea o documento elettronico

Per le sezioni “musica e parole” e “video” inviare le opere su supporti: file, MP3, CD, DVD, VHS, formati professionali

SEZIONI

lingua provenzale + franco provenzale

• POESIA

> liriche originali a schema libero

• PROSA

> narrativa , creazione personale, leggende, testimonianze...

• MUSICA E PAROLE

> canzone

> testo + musica di sottofondo,

> testo su tema musicale già esistente

• FILM

> testimonianze, documentari, finction

• ARTI FIGURATIVE

> disegno, pittura, scultura...

• BASTO LOU CLIK!

> per smartphone • Iphone • tablet

CATEGORIE

• “fiét” / giovani sino ai 15 anni

• “grand” / adulti oltre i 15 anni

SCADENZA

15 giugno 2020 (fa fede il timbro postale)

> plico raccomandato a Coumboscuro Centre Prouvençal - S Lucio, 12020 Monterosso G. - Cn

> via posta elettronica: info@coumboscuro.org

Le opere non saranno restituite e gli autori ne autorizzano la pubblicazione e l’utilizzo.

SEZIONE SCOLASTICA SPECIALE

POESIA RAGAZZI in tempo di corona virus

- Per i ragazzi motivati da sentimenti personali, una poesia inedita

- Per i ragazzi che sono stati affascinati dalla “Favoletta”, lo sforzo di far propria questo componimento e rielaborarlo in lingua locale: una ricerca nella propria sensibilità, un omaggio alla lingua del cuore, per farla vivere “per sempre”.

Questo omaggio alla “Lingua madre” da parte delle nuove generazioni, rappresenta l’opportunità per testimoniare l’evoluzione e la vivacità del provenzale alpino colta dalle nuove generazioni.

Il metodo di far interpretare nelle varie parlate locali lo stesso testo è diffuso internazionalmente per effettuare inchieste linguistiche ed ha prodotto fondamentali studi riguardo le varietà espressive dei popoli del mondo.

FAVOLETTA

Tu sei la nuvoletta, io sono il vento;

ti porto ove a me piace;

qua e là ti porto per il firmamento,

e non ti do mai pace.





Vanno a sera a dormire dietro i monti

le nuvolette stanche.

Tu nel tuo letticciolo i sonni hai pronti

sotto le coltri bianche.





Umberto Saba