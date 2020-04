Crisi economica: Christian Estrosi: “Commercio, a Nizza guardiamo avanti, pensiamo alla ripresa”

Una serie di misure a favore del commercio, per aiutarlo a reggere in questo momento e l’anticipo delle misure che saranno adottate quando la crisi sarà finita e la vita tornerà a scorrere normale…o quasi.

La città di Nizza si attrezza e Christian Estrosi mostra, anche in questa circostanza, di avere coraggio e di guardare lontano.

Il Sindaco di Nizza, di fronte al grande impatto causato dall'epidemia di Covid 19 sulla vita economica della città e della Métropole, ha riunito in videoconferenza gli attori della vita economica del territorio e i rappresentanti dei commercianti locali.

“La crisi sanitaria, ha esordito Estrosi, ha generato una crisi economica che sta colpendo duramente il settore commerciale. È in gioco la sopravvivenza di migliaia di imprese e posti di lavoro, tutto sarà fatto dalla città di Nizza e dalla Métropole per aiutare le imprese a superare la crisi e consentire loro di trovare rapidamente il percorso verso la crescita".



Dopo essersi consultato con gli attori e le organizzazioni rappresentate, Christian Estrosi ha annunciato o confermato le misure, alcune delle quali saranno votate venerdì nel bureau métropolitain:

Pagamento degli affitti (fino a un limite di 500 euro) per la durata delle chiusure amministrative di società con meno di 5 dipendenti e il cui fatturato non supera i 250.000 euro. Si tratta di una sovvenzione e non un anticipo.

Il sindaco di Nizza proporrà al governo di introdurre una tassa specifica sul commercio elettronico che oggi beneficia notevolmente della crisi e non contribuisce sufficientemente alla redistribuzione dei profitti necessaria per affrontare la crisi.



Da parte sua la città di Nizza aveva già deciso di rendere gratuita la sosta viaria, la cancellazione dei diritti sull’occupazione degli spazi pubblici da parte dei commercianti, l'istituzione di un elenco che consentisse agli operatori, artigiani e orticoltori della Métropole di segnalare i negozi aperti che assicurano le consegne o vendite da asporto e l'impegno di partnership con piccoli produttori e grossisti del MIN e dei supermercati per vendere le produzioni.



Christian Estrosi ha inoltre anticipato una serie di iniziative per rilanciare i commerci una volta finito il periodo di emergenza .

Sostegno al consumo a Nizza mediante l’organizzazione di festeggiamenti e in particolare di una grande Braderie che consentirà agli operatori di vendere rapidamente le loro merci restate in magazzino per ottenere immediata liquidità anche mediante la creazione di buoni da utilizzare nei negozi;

