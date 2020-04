La Saint-Vincent-de-Paul di Monaco impegnata su tutti i fronti per i più deboli

Per quindici giorni la Saint-Vincent-de-Paul di Monaco è stata su tutti i fronti.

Se il negozio di alimentari di solidarietà, di solito aperto al 32, rue Grimaldi, è temporaneamente chiuso al pubblico, i buoni acquisto vengono ora regolarmente inviati alle famiglie svantaggiate nei comuni vicini di Monaco.

I biglietti per i pasti e gli altri buoni acquisto finanziati dalla Società vengono inoltre messi a disposizione dei più indigenti in diverse parrocchie del Principato (Saint-Nicolas, Sainte-Dévote e Saint-Charles).



Aiuto per i senzatetto

Ma è soprattutto a favore dei senzatetto di Roquebrune-Cap-Martin e Mentone che i volontari si sono mobilitati.

Pranzi al sacco con panini, biscotti, frutta, cioccolato, bevande sono distribuiti nei vari luoghi in cui i senzatetto hanno trovato rifugio. Inoltre, il 115 ha ospitato in due hotel a Mentone una quindicina di persone o famiglie in difficoltà da Nizza.

Finalmente, dal 28 marzo, la città di Mentone ha aperto un ricevimento diurno e notturno al liceo Pierre-et-Marie-Curie a Mentone e la Società Saint-Vincent-de-Paul si impegna a fornire cibo ai senzatetto che ora sono alloggiati lì.





Donazioni

Molti prodotti devono oggi essere acquistati, poichè chi forniva pane ed altri sostentamenti è spesso chiuso.

Per aiutare la fornitura i volontari della Conferenza di San Nicola hanno iniziato a preparare torte e preparazioni salate in porzioni individuali, rispettando rigide regole per garantire la loro perfetta qualità. Ma ciò non basta: la Société Saint-Vincent-de-Paul chiede quindi donazioni che possono essere inviate a: Société Saint-Vincent-de-Paul - 32, rue Grimaldi - 98000 MONACO

Se vuoi aiutare la Conferenza di Saint-Nicolas nella fornitura fornendo cibo in porzioni individuali - composte, piatti pronti, lattine di sardine, insalate di zuppe di mattoni (tabbouleh, riso ...), lattine di bibite, biscotti, ... - si prega di contattare telefonicamente il numero 06 64 83 77 76 o 06 08 66 34 07 o via e-mail: ssvp.stnicolas@monaco.mc