Da oggi Nizza si barrica contro l’epidemia

Nizza si barrica e cerca di impedire che il periodo pasquale si trasformi in un’occasione per la diffusione del coronavirus Covid 19.

Le misure adottate dal Sindaco sono di quelle draconiane e non lasciano nulla al caso. Christian Estrosi ha emesso un’ordinanza che tocca diversi punti.

Affitti stagionali tipo Airbnb e soggiorni in hotel

Sono vietate tutte le attività di affitto del tipo Airbnb (tranne per gli alloggi occupati per ragioni di confinamento) e le sistemazioni in hotel, per trascorrere le vacanze durante il periodo delle vacanze di Pasqua. Questo provvedimento è adottato in accordo con l’associazione degli albergatori. Christian Estrosi ha anche chiesto al Prefetto di estendere questo provvedimento con un decreto prefettizio a tutti i comuni della Métropole Nice Côte d’Azur.

Ipermercati

Chiusura degli ipermercati la domenica. Questo provvedimento è adottato per impedire ai centri di trasformarsi in luoghi di passeggio, è condiviso dai direttori dei principali ipermercati di Nizza: Leclerc Saint-Isidore, Carrefour Lingostière, Carrefour TNL.. Questo decreto non riguarda i supermercati di quartiere. Christian Estrosi ha anche chiesto al Prefetto di estendere questo provvedimento con un decreto prefettizio a tutti i comuni della Métropole Nice Côte d’Azur.



Erogazione energia elettrica e seconde case

Christian Estrosi ha si è rivolto alle autorità statali chiedendo che Enedis verifichi (monitorando il consumo di energia elettrica) che le seconde case non siano occupate durante il periodo pasquale, al fine di far rispettare il periodo di confinamento.