Domenica delle Palme: cerimonia in diretta via Facebook, la Diocesi di Nizza si organizza

La Pasqua cattolica entra nella sua settimana più importante: domani, 5 aprile, è la domenica delle palme con la tradizionale benedizione dei rameaux.

Quest’anno nessuna celebrazione aperta ai fedeli : le Chiese restano aperte, ma solo al di fuori dei momenti nei quali si celebrano i riti.

In quel frangente è Facebook che entra in azione: a Nizza e nella Diocesi alla pagina “ Catholiques des Alpes-Maritimes ” si potranno seguire in diretta le celebrazioni ed i riti.

Domenica 5 aprile 2020, “Dimanche des Rameaux”, sarà il vescovo Mgr André Marceau a celebrare, in diretta Facebook, alle ore 10,30 dall’ Église Saint-Jean Baptiste Le Vœu.

Nel corso di questa cerimonia e anche in quelle che si celebrano nelle varie parrocchie, alcune delle quali trasmesse attraverso le reti sociali, verranno benedetti gli ulivi e i rami intrecciati delle palme, anche quelli conservati in casa.