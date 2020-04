Altri due casi positivi al Coronavirus nel Principato di Monaco. La conferma arriva dalle autorità sanitarie e, con quelli odierni sale a 79 il numero di persone affette da Covid-19, tra cui 4 pazienti che ora sono guariti.

Nove sono le persone ricoverate in ospedale e, quattro di loro sono in terapia intensiva. Ad oggi 103 pazienti sono in sorveglianza attiva a casa, ovviamente seguiti dai medici.