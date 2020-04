Autocertificazione on line, ecco come generarla

Nella “storia” speriamo non infinita (ma dubitiamo che sia così) delle autocertificazioni è stata scritta una nuova pagina, quella informatica.

E’ infatti possibile, in Francia, generare la propria autocertificazione, obbligatoria se si esce di casa per qualsiasi ragione, attraverso lo smartphone o il computer, così da risparmiare nel consumo di carta e soprattutto utilizzando un sistema agile quando si è fermati da qualche pattuglia per i controlli.

Che poi tutto funzioni è un’altra questione e soprattutto occorre fare attenzione ad alcune questioni.

Innanzi tutto come generare informaticamente la propria autocertificazione?

Occorre accedere, è consigliabile con lo smartphone , al sito del Ministero dell’Interno e successivamente alla pagina “Retrouvez toutes nos attestations ici”, quindi a “Nouveau sur smartphone”, poi “L’attestation numérique de déplacement dérogatoire” e, infine, pigiare su “Générer”.

Più semplicemente clicca qui .

A questo punto è possibile compilare on line la propria autocertificazione derogatoria che, alla fine, verrà generata in formato pdf e conterrà anche un QR code.

Le pattuglie, al momento del controllo, “leggeranno” con i propri tablet o smartphone direttamente il codice dallo smartphone della persona fermata.

Forse più semplice a farsi che non a dirsi.

Al fondo di questo articolo inseriamo un’autocertificazione di prova che abbiamo generato.

Alcune questioni :

Va generata un’autocertificazione ogni volta che si esce di casa in quanto tra i dati da inserire vi è l’ora di uscita. Del resto anche il cartaceo va compilato ad ogni uscita per la stessa ragione.

Se si esce di casa con dei bambini occorre generare altre autocertificazioni con i loro dati, anche se si tratta di soggetti minori, in quando la certificazione è individuale.

E’ stata data assicurazione che la procedura non monitora e che tutto rimane sul solo smartphone senza “passaggi” ad altri centri.

Non è generata, in qualche centro, alcuna storia personale e quindi le autocertificazioni non vengono conservate in qualche banca dati se non sullo smartphone.

Se la si genera col computer di casa occorrerà poi stampare il pdf generato (e quindi cessa il risparmio di carta assicurato dal sistema informatico) o “trasferirlo” sullo smartphone.

In ogni caso, una volta compreso il meccanismo, il sistema appare sufficientemente agile e facilmente attivabile.