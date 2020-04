Il Principato di Monaco prolunga il confinamento fino al 3 maggio: a breve potrebbe arrivare anche in Italia e Francia

In attesa della dirette del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembra che a livello europeo si vada verso il prolungamento del ‘lock down’ fino al 3 maggio. Ed è proprio questo uno degli argomenti che potrebbero essere trattati dal Premier.



Pochi minuti fa, infatti, il governo del Principato di Monaco, su indicazioni del Principe Alberto, ha deciso di prolungare lo stop fino al 3 maggio incluso. “Una decisione – scrive il governo – che fa parte della necessità di proseguire gli sforzi intrapresi per contenere la diffusione del virus. Queste regole di contenimento hanno, ad oggi, dimostrato la loro efficacia per garantire la sostenibilità della nostra strutture sanitarie. È essenziale ricordare che il virus non circola da solo, ma sono i movimenti di persone che diffondo la pandemia”.



A Monaco è vietato qualsiasi viaggio tranne: tra casa e lavoro, quando è essenziale per l'esercizio di attività che non possono essere organizzate sotto forma di telelavoro o costituisce un viaggio professionale che non può essere differito. Per acquistare le forniture necessarie per l'attività e gli acquisti essenziali in stabilimenti e negozi locali autorizzati ad accogliere il pubblico. Viaggi per motivi di salute, per motivi familiari, assistenza alle persone. Previsti anche brevi spostamenti per l'attività fisica individuale delle persone, con l'esclusione di qualsiasi pratica sport collettivi e vicinanza ad altre persone, per una passeggiata con le uniche persone riunite nella stessa casa, le esigenze degli animali domestici.