Ancora due casi positivi a Monaco, il totale adesso è 92

Sabato 11 aprile le autorità sanitarie del Principato hanno rilevato due positivi per Covid-19. Ciò porta il numero di persone colpite dal coronavirus a 92, inclusi 5 pazienti che ora sono guariti. 8 persone sono ricoverate in ospedale. 4 di loro sono in terapia intensiva

Non tutte le persone sottoposte a test e ricoverate sono residenti nel Principato. In conformità con il principio adottato nel Principato di Monaco dalle autorità sanitarie, solo i pazienti altamente sintomatici di covid-19 sono ricoverati in ospedale. Alle persone con pochi sintomi si consiglia di confinarsi a casa mentre vengono seguite dal punto di vista medico.

Ad oggi, 110 pazienti sono curati dal centro di monitoraggio domestico. Lo scopo di questa organizzazione è quello di non sovraccaricare le strutture ospedaliere e di fornire assistenza a questi pazienti in città, in modo fluido e confortevole per loro.