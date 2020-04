Mi sono sbagliato: per Pasqua tornerò al Parc Phoenix

Da anni ormai ero abituato, la domenica di Pasqua, a recarmi al Parc Phoenix: si trova al fondo della Promenade des Anglais, poco oltre i giardini di Carras.

A Pasqua si trasforma: migliaia di famiglie, di bambini, giochi, l’immancabile caccia all’uovo in un ambiente naturale, in mezzo ai fiori, alle piante a tanti animali.

Un posto da sogno, a poche decine di metri dalle rive del Mediterraneo.

Ora poi è pure comodo arrivarci, con la Ligne 2 del tram, anche se è preferibile una bella passeggiata sulla Prom...



Quest’anno, pensavo, niente Parc Phoenix , chiuso al pubblico, vittima del coronavirus che ha imposto il confinamento alle persone e la chiusura dei giardini degli spazi verdi e dei parchi, nei quali ormai sono gli animali gli unici, veri proprietari.



Pensavo…sbagliato!



Stando a casa (tanto per cambiare, ma ormai è un dato di fatto incontrovertibile) sarà possibile trascorrere la Pasqua ed i giorni successivi al Parc Phoenix.



Con un programma che, nei prossimi quindici giorni, cambierà in continuazione, in maniera tale da creare un appuntamento fisso , proponendo delle novità in grado di invogliare a lasciarsi cullare in questa vera meraviglia naturale che si trova di fronte alla piste di un aeroporto che è, pur sempre, il secondo di Francia…con i suoi tre voli quotidiani!



Sarà possibile farlo, nelle prossime due settimane, attraverso il sito Web, nonché sulle pagine Facebook e Instagram del parco e la città di Nizza.



Un programma vario fatto di quiz, di laboratori, di competizioni creative, oltre a presentare il parco e ad invogliare ad andarci quando tutto sarà finito.

E allora…per Pasqua e nei giorni successivi andiamo al Parc Phoenix, concediamoci un viaggio in mezzo alla natura, ai suoi profumi, ai suoi richiami.



In che modo?



Accendendo il computer (pardon l’ordinateur…) o il tablet (la tablette...nuovamente pardon), innanzi tutto, e poi accedendo a questi siti