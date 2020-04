Buona Pasqua, ne abbiamo tutti bisogno!

Era stata una Pasqua senza sole, all’insegna del vento, con tanta gente a spasso, tante famiglie, tanti bambini, tantissimi turisti, quella che visse lo scorso anno la Costa Azzurra: Montecarlonews ne diede conto pubblicando la foto di Rauba Capeu con un grande uovo di Pasqua sistemato ad ingentilire e caratterizzare l’hashtag #IloveNice.

Sarà una Pasqua all’insegna del bel tempo, del sole, della primavera quella che si trascorrerà quest’anno in riva al Mediterraneo da Menton a Nizza, da Cannes ad Antibes.

Una Pasqua segnata dalle pattuglie e dai droni che controllano le strade, dalle mascherine indossate, quasi si trattasse di uno scudo, da chi uscirà di casa con tanto di autocertificazione in saccoccia, da mostrare come si trattasse di un lasciapassare in tempo di guerra.

Buona parte delle persone che trascorreranno una Pasqua blindata, quest’anno, non hanno conosciuto la guerra, hanno vissuto in una società in espansione, forse troppo ingorda, sicuramente in difficoltà quando si trattava di guardare negli occhi gli altri, per tentare di capirli e soprattutto di comprenderne le esigenze.

Abbiamo visto in tv i migranti sbarcare e qualcuno si è soffermato sul telefonino, quello stesso strumento che oggi consente ad ognuno di noi di non perdersi su quell’isola infetta che è diventato il mondo, ma di cercare di mantenere rapporti con i propri parenti, con i propri anziani, con i propri amici.

Chi ha un parente in una casa di riposo lo “vede” grazie allo smartphone, quello stesso telefonino che solo qualche mese fa, in mano a poveri migranti che sfuggivano da guerre, fame, violenze, stupri, troppe persone hanno strumentalizzato per paragonarli a dei vacanzieri venuti in gita sull’altra sponda del Mediterraneo.

Come è cambiata in pochi mesi la nostra società.

Forse ora, mentre cerchiamo di evitare il contagio, mentre le persone anziane (quelle che la guerra, la carestia, i rastrellamenti, le violenze, i bombardamenti, la fame, il bisogno hanno conosciuto) muoiono a grappoli nelle case di riposo francesi ed italiane, stiamo rivedendo i “nostri” parametri.

Ripartiamo dalla Pasqua: quest’anno il mese di aprile è sacro alle tre grandi religioni monoteistiche.

Siamo in piena Pasqua ebraica, in piena Pasqua cristiana e fra qualche giorno inizierà il Ramadan musulmano: Christian Estrosi ha riunito i rappresentanti delle religioni, in video conferenza, per un comune augurio, un comune messaggio di pace e di speranza.

Perché di auguri, di pace, di speranza abbiamo bisogno, così come di rivedere le false certezze che per troppo tempo ci hanno caratterizzato, per cancellare con un colpo di spugna le tante fake news alle quali abbiamo creduto perché ci era comodo crederci, perché ci conveniva, perché costava meno sacrificio.

L’augurio è che il virus venga sconfitto, che il vaccino sia presto disponibile, che i propagatori di fake news, di cattiverie, di facili scorciatoie fatte solo di egoismo, di cattive intenzioni e di trappole vengano tutti insieme messi da parte.

Almeno non avremmo vissuto invano questa tragedia.

Buona Pasqua amici lettori di Montecarlonews, ovunque voi siate, in qualunque abitazione vi troviate. Una sola raccomandazione: #stateacasa!