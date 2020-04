Macron: “Il confinamento deve continuare fino all’11 maggio”, i francesi ancora un mese in casa

Alle 20,02, dopo che i francesi, per una sera ancora si sono trovati sui balconi e alle finestre per ringraziare quanti stanno operando nel campo della sanità, Emmanuel Macron ha pronunciato l’atteso discorso ai francesi.

Un presidente apparso molto più umano nel tono di voce, con la parola umiltà pronunciata proprio a sottolineare la difficoltà che il mondo intero e non solo la Francia stanno vivendo di fronte ad un virus che sta colpendo il mondo e del quale le misure ancora non sono state prese.

I francesi attendevano di conoscere “la data”, quella della possibile fine del confinamento e quella data è stata indicata da Emmanuel Macron: sarà l'11 di maggio.



Quel giorno, con tutte le cautele, con il rispetto che il “nemico” merita, in attesa di un vaccino, progressivamente le attività inizieranno a riprendere il lor corso.

Riapriranno le scuole primarie, ma non quelle secondarie, una serie di attività ripartirà dopo una lunga pausa.

Gli anziani resteranno confinati a casa loro, almeno nei primi tempi, intanto verranno potenziati i tamponi cui saranno sottoposti i lavoratori a rischio, gli anziani stessi e le persone vulnerabili.

Non uno screening di tutta la popolazione, ma interventi selettivi per cercare di avere sotto gli occhi la situazione del Paese, nelle sue diverse regioni.

Macron ha ammesso delle difficoltà iniziali, l’assenza di materiale sanitario “come avvenuto in tutti i Paesi del mondo”, ma ha anche ringraziato l’industria e i lavoratori francesi che hanno reso possibile di supplire al deficit in poche settimane.

Importante il passo relativo all’Europa che molto ha fatto in queste ultime settimane per individuare gli strumenti necessari per riparare ai danni economici creati dall’epidemia. L’Europa dovrà essere rifondata, questo uno dei passaggi più importanti dell’intervento del Presidente: “Molto questi giorni ci hanno insegnato…”.

Nessun volo pindarico, nessuna promessa, nessun azzardo: un discorso, quello del Presidente della Repubblica francese fatto con i piedi ben saldi per terra , guardando negli occhi, come ha fatto per tutto il tempo dell’intervento, i suoi compatrioti.

Parlando al cuore oltre che alle menti, chiamando tutti ad uno sforzo collettivo, ad una visione “repubblicana” dello Stato che prevede la necessità di un’azione comune.

Nelle prossime settimane più riunioni verranno organizzate per preparare al meglio la data dell’11 maggio coinvolgendo le realtà locali, dalle regioni ai comuni.

Macron ha ringraziato i sindaci e gli eletti locali per lo sforzo collettivo, unico comportamento possibile per assicurare la ripresa del Paese.