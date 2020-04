Le fotografie di una Pasqua inedita in Costa Azzurra (Twitter)

Pasqua è trascorsa, speriamo che sia l’unica e l’ultima così, oggi è Pasquetta, giornata un tempo dedicata alle gite e alle scampagnate.

Montecarlonews non ha potuto, come consuetudine, vagare per la Costa Azzurra fotografando qua e là il trascorrere della festività.

Lo ha fatto in un’altra maniera, attraverso un computer e la rete, scorrazzando (questo sì) sul web e andando ad attingere il materiale dalle fotografie che sono state postate su Twitter.



Così da Menton ad Antibes, da Nizza e Cannes ne scaturisce un’antologia di immagini che hanno un unico denominatore: l’assenza dell’essere umano.



Mancano le donne, gli uomini e i bambini: sono i colori, le luci, il verde delle piante, l’azzurro del mare, il rosa, il bianco, il rosso delle case a risaltare, unici protagonisti in un mondo che, per la prima volta, è vuoto, con le persone chiuse in casa, mentre fuori, unici padroni, sono gli animali, gli uccelli ed i pesci.



Oltre agli insetti e, purtroppo, ad un virus contro il quale nessun vaccino è ancora stato trovato.



Ecco dunque la galleria della Costa Azzurra ricavata da Twitter in questo anno zero dell’umanità che si trova al chiuso, mentre fuori il sole illumina i paesaggi e rende da sogno tanti scorci.