Macron ai francesi: “In casa fino all’11 maggio”. Un sindaco della Gironda esprime il proprio pensiero senza troppe perifrasi

I francesi “rivedranno la luce” lunedì 11 maggio . Lo ha annunciato Emmanuel Macron che ha confermato il confinamento stretto fino a quella data.

Riapriranno anche le scuole primarie, ma non le superiori. Nelle prossime settimane il governo, le autonomie locali, i vari staff di esperti economici e sanitari saranno impegnati per individuare le misure da applicare quando il confinamento sarà finito, ma il virus continuerà a circolare in attesa di un vaccino.

Un discorso “umile” nei toni, “franco” nei contenuti, senza voli pindarici, ma con i piedi ben saldi per terra: Macron ha saputo dare una speranza ai francesi, senza cadere nella facile tentazione di lasciarsi andare a promesse dal dubbio rispetto.

Ha richiamato il senso della patria, ma nello stesso tempo ha sottolineato il ruolo dell’Europa che “dovrà essere rifondata”.

Un intervento che è servito per ammettere certe manchevolezze della prima ora, ma per sottolineare la straordinaria capacità di recupero del popolo francese.

La foto che pubblichiamo sotto il titolo è stata inviata da una lettrice di Montecarlonews: il pannello alquanto esplicito si trova in un comune della regione Gironde a pochi chilometri dal Parco Naturale delle Landes de Gascogne e dalla città di Bordeaux. Vale più di mille discorsi e fa da pari agli appelli “colorati” che hanno visto come protagonisti sindaci e presidenti di regione in Italia. Insomma è un appello tipicamente francese, nell’espressione e nel significato: “Putain, on s’emmerde”.

E’ irriconoscibile l’aeroporto di Nizza: ormai registra una medie di tre soli voli al giorno con aerei che ospitano dal 25% al 50% dei posti disponibili. La stazione, che era abituata ad ospitare quotidianamente 35 mila persone ne conta, in questi giorni, al massimo 300 (quando va bene). Negozi chiusi, servizi al minimo, personale in cassa integrazione: l’aeroporto ha davvero assunto una fisionomia assolutamente inedita e inusuale rispetto al luogo caotico, vissuto e pieno di persone che si era abituati a vedere. Il personale sanitario, ad eccezione di quello minimo che deve assicurare una presenza, ha ormai lasciato piste e terminal per raggiungere gli ospedali della zona.

Super lavoro della polizia anche sull’autostrada e non solo per controllare le autocertificazioni. L’assenza di traffico mette voglia di pigiare sull’acceleratore, ma i limiti di velocità non sono stati modificati.

Così le multe fioccano ed anche i pericoli per i pochi veicoli rimasti a circolare.

Soprattutto i grandi autoarticolati che collegano l’Est Europeo, attraverso l’Italia, con la Francia e la Spagna sembrano distinguersi per le violazioni al codice della strada.

Velocità anche oltre il doppio rispetto a quella consentita, multe e ritiri della patente sono ormai all’ordine del giorno. Quasi ogni giorno giungono ai giornali segnalazioni di interventi da parte della gendarmeria e della Polizia: il giorno di Pasqua è stata la volta di un TIR con conducente bulgaro diretto in Spagna che ha affrontato la discesa del Crémat in direzione del péage di Saint Isidore a Nizza, dove per i TIR la velocità massima è di 50 Km/h, a 110 km/h. Il risultato è stato il fermo dell’autista, il ritiro della sua patente e il sequestro del mezzo con l’invio da parte della ditta spagnola di un nuovo conducente per recuperare il mezzo, dopo aver pagato 2.715 euro per il dissequestro.

Non solo TIR, in ogni caso, anche dei motociclisti sono stati sorpresi, in autostrada a superare i 200 km/h là dove il limite è 110

Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 98.076 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 2.673 nuovi casi rispetto al 12/04), comprensivi di 14.967 decessi (+ 574 rispetto a ieri, di cui + 343 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 6.821. Nelle case di riposo i casi positivi sono 38.703.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 13 aprile, è di 11.038 (+ 248 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.876 (+ 29) di cui 438 (- 1) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito ad 348 (+ 20).

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 13 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 278 di cui 79 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 75 e quelle dimesse 257.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 191 e ospedalizzati 32. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 65 (dei quali 50 nelle strutture e 15 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 resta così di 93 delle quali 6 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 9 delle quali 5 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 2.