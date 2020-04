I farmacisti si lamentano: calo del lavoro e troppi rischi

Non si direbbe, ma anche i farmacisti stanno registrando cali del 50% nel loro volume di affari e si lamentano.

A Nizza, raccontano, prima dell’epidemia entravano non meno di 300 clienti al giorno in farmacia, poi col coronavirus il numero si è ridotto, ora non più di un centinaio di persone entra ogni giorno in farmacia e la maggior parte per acquistare medicine prescritte dai medici.



Pochi i prodotti parafarmaceutici che vengono venduti, fatta eccezioni per gli introvabili che, proprio perché sono introvabili, la gente li chiede, anzi li pretende e si arrabbia quando non li può ottenere.



Raccontano alcuni farmacisti che il loro mestiere è diventato ancor più pericoloso e non solo durante i turni notturni, quando le protezioni vi sono, in ogni caso.



Le persone sono molto più ansiose e intolleranti: “Entrano, chiedono delle mascherine e al diniego come minimo pronunciano male parole”.

Il fatto è che le mascherine, in Francia, sono riservate al momento al personale sanitario ed a quello addetto all’assistenza, oltre che alle categorie a rischio e i farmacisti devono rendere conto delle vendite alla Prefettura.



“Rischiamo anche sotto il profilo fisico”, raccontano, oltre al rischio, insito nella professione, di venire a contatto con persone positive al Covid 19.



Di qui la richiesta di maggior protezione, per un mestiere che, a loro dire, in queste giornate costringe a lavorare in perdita tenendo conto del numero di farmacisti che opera in ogni esercizio e dei volumi di affari sensibilmente ridotti.