Zero casi a Monaco, da tre giorni il Principato registra un miglioramento

Per il terzo giorno consecutivo nessun nuovo caso positivo di Covid-19 è stato rivelato. Sono quindi 93 le persone colpite dal coronavirus a fronte di 6 nuovi guariti. Questo porta il numero totale di pazienti guariti ad oggi a 12.

9 persone sono ricoverate in ospedale. 2 di loro sono in terapia intensiva.

Ad oggi, 108 pazienti sono curati dal centro di monitoraggio domestico.

Va segnalato che non tutte le persone sottoposte a test e ricoverate sono residenti nel Principato. Purtroppo si registra la morte di un residente per la prima volta dall'inizio dell'epidemia. Aveva 72 anni.