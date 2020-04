Bitcoin e Crypto Social Trading

Il "Santo Graal" del Commercio è sapere che qualcosa sta per accadere prima che accada - così Gordon Gecko è in ascolto. In tutto il mondo, analisti, investitori e trader sono sempre alla ricerca del modo migliore per essere più sicuri di ciò che porterà il domani , con scatole nere che setacciano petabyte di dati per trovare il filo più sottile della possibilità di farlo. Ma che si tratti di trading fondamentale, di analisi tecnica o di una combinazione delle due cose, non hanno una metrica chiave - "dati sociali" - per tenere le dita sul polso della folla dietro i mercati.

Gli analisti tecnici si concentrano su grafici e numeri cercando di prevedere il futuro. Le piattaforme di Social Trading, invece, offrono la possibilità di mettere in comune le intuizioni e le conoscenze di tutti per definire le tendenze a medio termine.

Molti fattori influenzano gli investimenti e alcuni prezzi sono in teoria meno volatili di altri, come l'oro e la valuta, che si basa sulla fiducia e su solide basi. Altre, come le valute collegate, sono soggette a fortissime fluttuazioni, come la Bitcoin che ha visto i suoi prezzi salire e poi scendere rapidamente 2 anni fa.

Questo aumento esagerato dei prezzi del Bitcoin arriva dopo che i media hanno dedicato molta attenzione al tema del Bitcoin. Questa informazione si è diffusa alle orecchie degli investitori che hanno acquistato tutti Bitcoin allo stesso tempo, l'effetto bolla era ovvio ma alcuni ne hanno approfittato per comprare e vendere molto velocemente.

Oggi , ogni individuo può accedere ai mercati finanziari da casa, molti servizi sono offerti da banche e borse. I fondi d'investimento tradizionali e le banche online hanno a che fare con il crescente numero di clienti dei broker online come BDswiss, Iqoption ed Etoro presentati in dettaglio su questo link .

Queste piattaforme innovative offrono un sistema di copy-trading che permette di replicare le azioni di un investitore di talento. Questo permette teoricamente di limitare i rischi e di ottimizzare i profitti degli investitori inesperti.

Il movimento sta prendendo piede da qualche anno dopo la creazione di Etoro, non meno di 10 milioni di persone in tutto il mondo hanno utilizzato la piattaforma per scambiare azioni sul mercato azionario. I fornitori di brokeraggio sul mercato vi danno accesso al mercato dei CFD e del Forex, ma alcuni stanno andando oltre e stanno ora espandendo i loro servizi al mercato azionario. Vi offrono l'opportunità di investire in titoli sui più grandi mercati azionari del mondo, New York, Londra e altri ancora.

L'unico inconveniente, a mio parere, è rappresentato dalle spese di transazione e persino dalle commissioni di prelievo su alcune banche e piattaforme di trading. Così le commissioni su Boursorama sono superiori a 1 euro per transazione su piccole somme... E quindi non permettono di effettuare molte transazioni "a breve termine" su prodotti ad alta volatilità e che favoriscono profitti rapidi...