Ancora 3 casi positivi a Monaco, in totale sono 55 i malati di coronavirus

Le autorità sanitarie del Principato sono state informate oggi mercoledì 1 aprile che l'analisi di tre campioni si è rivelata positiva a Covid-19.

Il numero di persone colpite dal coronavirus diventa 55, inclusi 2 pazienti che ora sono guariti.

12 persone sono ricoverate in ospedale. 2 di loro sono in terapia intensiva.

In conformità con il principio adottato nel Principato di Monaco dalle autorità sanitarie, solo i pazienti altamente sintomatici di Covid-19 vengono ricoverati in ospedale.

Alle persone con pochi sintomi si consiglia di confinarsi a casa mentre vengono seguite dal punto di vista medico. Ad oggi, 98 pazienti sono seguiti dal servizio medico monegasco.