Vittime del Covid 19 in Costa Azzurra: i conti non tornano

Che la situazione sia estremamente grave sono gli impresari e i dipendenti delle ditte di pompe funebri del Dipartimento delle Alpi Marittime a confermarlo.

Come avviene anche in Italia, si dubita fortemente che il numero reale delle persone decedute a causa del virus Covid 19 o per lo meno perché infettate dal coronavirus corrisponda a quello ufficialmente comunicato dalle autorità sanitarie.



La testimonianza è nei numeri: le imprese di pompe funebri confermano che il loro “impegno” è triplicato e che buona parte delle persone decedute in casa o in casa di riposo siano solo “sospette” e che pertanto non finiscono nelle statistiche ufficiali.



Riportano le cronache dei giornali anche di otto persone decedute in un giorno trattate da una sola impresa di pompe funebri con almeno sei delle salme in casa o nelle case di riposo.



I rischi di infezione, soprattutto quando la salma è in casa, sono notevoli, anche perché, normalmente, gli stessi famigliari, nell’assistere il loro parente, hanno contratto il coronavirus.



Ulteriore conferma viene dal “crématorium” di Nizza che è in grado d’incenerire, ogni giorno, da 17 a 19 salme e che ora si sta attrezzando per triplicarne il numero.



Dati preoccupanti, ma assolutamente in linea con quanto avviene altrove, come in Italia, dove l’epidemia ha anticipato i tempi rispetto ad altre nazioni europee.

Buona parte dei sindaci lombardi ha infatti sottolineato come i numeri “ufficiali” delle persone decedute siano fortemente sottostimati rispetto al reale.



Un esempio?