Le mostre di Nizza a portata di...clic

Nizza è una città sempre più aperta alla cultura contemporanea: ora anche un sito internet dà spazio al “pôle de cultures contemporaines – Ville de Nice”.

Un sito che certo non era stato pensato per sostituire le visite alle mostre, l'emozione che si prova a "vedere", "ascoltare", "vivere dal vivo", ma che in tempi grami, quali quelli che stiamo attraversando, può servire a trascorrere qualche ora diversa.

Si tratta di http://le109.nice.fr/ , che prende il nome proprio dal numero civico della strada dove si trovano gli Ex mattatoi riconvertiti a centro culturale.

Con un semplice clic sarà possibile avere informazioni su:

La diverse strutture presenti in città;

Le associazioni che si occupano di arte contemporanea;

I 29 ateliers municipali dedicati all’arte contemporanea;

Il Forum d’Urbanisme et d’Architecture;

L’Entre-Pont, la federazione che raggruppa una quarantine di associazione che propongono spettacoli;

La compagnia di danza Antipodes; Botox(s) che è una rete di arte contemporanea “Alpes et Riviera”;

Il SACA – Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur;

Tutte le attualità e la loro programmazione.

Attraverso il sito è pure possibile iscriversi ad una newsletter informativa.