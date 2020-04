La Settimana Santa entra nel vivo: gli orari delle funzioni su Facebook

Entrano nel vivo i riti della Settimana Santa: una Pasqua assolutamente inedita che il mondo cattolico della Costa Azzurra vivrà attraverso le reti sociali, non potendo recarsi nelle chiese, rigorosamente chiuse durante le funzioni.

In questo frangente è Facebook che entra in azione: attraverso la pagina “ Catholiques des Alpes-Maritimes ” si potranno seguire in diretta le celebrazioni ed i riti che vengono celebrati a Nizza.

Questo il programma dei riti delle Pasqua

Giovedì 9 aprile 2020 – Giovedì Santo

Non vi sarà il rito della lavanda dei piedi, ma una messa sarà celebrata alle 18,3 0 dalla Eglise du Voeu

Venerdì 10 aprile 2020 – Venerdì Santo

Via Crucis alle ore 15

Celebrazione de la Croix alle ore 18,30

Sabato 11 aprile 2020 – Sabato Santo

Veglia pasquale a partire dalle ore 21



Domenica 12 aprile 2020 – Pasqua