Mascherine per tutti: le regole da rispettare a Nizza e nella Métropole

Dall’11 maggio, una data che ormai rappresenta un totem per chi vive in Francia, con ogni probabilità in tutto il Paese sarà obbligatorio indossare le mascherine.

Su questo argomento il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron è stato sufficiente esplicito nel suo discorso ai francesi della sera di Pasquetta.

Sicuramente occorrerà farlo a Nizza e nel territorio della Métropole Nice Côte d'Azur per rispettare un’ordinanza che verrà adottata proprio relativamente all’utilizzo di strumenti protettiti durante le uscite da casa.



Si hanno anche le prime anticipazioni sul provvedimento che verrà adottato da Christian Estrosi e dagli altri sindaci della Métropole e che riguarderà, non solo i propri cittadini, ma anche quanti, per qualsivoglia ragione, si troveranno in spazi aperti al pubblico del territorio metropolitano.



Obbligo, dunque, di mascherina per tutti, indipendentemente dalla residenza, se ci si trova nel territorio della Métropole.



La mascherina non andrà indossata quando si è alla guida e, secondo le prime indicazioni, ne saranno esentati solo i più piccoli, di età inferiore ai 3 anni. Gli altri bambini dovranno indossarla esattamente come gli adulti.



Le mascherine, ai residenti nella Métropole, saranno fornite gratuitamente dai servizi comunali, per Nizza la distribuzione avverrà nei singoli quartieri sulla base di un calendario che sarà predisposto.

Le persone isolate riceveranno le mascherine a casa.



Come dovranno comportarsi i non residenti, stranieri compresi?

Dovranno procurarsi delle mascherine che siano simili a quelle individuate con ordinanza a Nizza cioè del tipo che assicura uno standard di protezione UNS1, UNS2 o AFNOR .



Le mascherine fornite dalla città di Nizza e dai comuni della Métropole saranno di tipo lavabile fine a 10 volte.



La sanzione per chi non indosserà le mascherine sarà di 11 euro, come minimo, con aggravi per i casi di recidiva o nell’ipotesi di violazione, per i positivi al coronavirus, delle norme sul confinamento obbligatorio.