Lettera delle associazioni al Prefetto di Nizza: "Bloccare le riammissioni in Italia e vietare l'ingresso dei contagiati"

Alcune associazioni francesi che si occupano dei diritti umani hanno inviato una lettera al Prefetto delle Alpi Marittime, affinchè si adoperi per garantire adeguata assistenza ai migranti e a non dimenticare, in questo periodo di emergenza legato al Coronavirus, i problemi al confine.



A firmare la lettera sono stati anche un Consigliere regionale ed un senatore, chiedendo di rispettare le raccomandazioni del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, l'abbandono dell'uso di edifici prefabbricati e l’implementazione di screening sistematici per fornire assistenza e monitoraggio al confine.



Secondo i firmatari, infatti, i locali dove vengono tenuti i migranti, minano la dignità delle persone, in base alle istruzioni inviate ai centri di detenzione, dal 17 marzo, giorno di ‘lock down’ per la Francia. E’ stato anche chiesto di effettuare una valutazione della salute delle persone che entrano e di vietare l'ingresso di quelle con sintomi associati a Covid-19.



Contestualmente è stato chiesto lo stop alle ‘riammissioni’ dalla Francia all’Italia e che le persone il cui stato di salute giustifica cure mediche immediate, non siano rifiutate e riportare nel nostro paese. Nella lettera inviata al Prefetto, le associazioni denunciano che, invece, le riammissioni continuano e che i migranti siano anche entrati in contatto con una persona che aveva i sintomi del Covid-19.



Nella lettera al Prefetto le associazioni ed i politici firmatari francesi sostengono che: "La polizia italiana si accontenta di rifiutare l'ingresso e di non effettuare più controlli. Le persone sono quindi lasciate a se stesse in Italia, che raggiungono a piedi”.