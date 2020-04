“La cultura s’invita a casa vostra!”, il programma del fine settimana

“ La cultura s’invita a casa vostra! ”, con questo slogan i servizi culturali di Nizza aprono una nuova pagina nella vita di quanti decidono di dedicare al sapere, alla conoscenza, allo spettacolo, alle mostre, alla cultura, alla musica qualche ora della propria giornata da trascorrere rigorosamente chiusi in casa.



Collegandosi al sito internet http://cultivez-vous.nice.fr si apre un mondo fatto di concerti, balletti, tour del patrimonio, conferenze, film ed esposizioni.



Un’opportunità in più. Di fronte alle misure di contenimento per arginare la pandemia di Covid-19, la città di Nizza, con la finalità di conservare i legami sociali e perseguire la sua missione di diffusione della cultura, offre a tutti l'opportunità di accedere a contenuti culturali su Internet.



Non meno di venti programmi online elaborati dai servizi municipali sono accessibili all'indirizzo: http://cultivez-vous.nice.fr/



Sono in programma molti film, concerti, balletti, visite a luoghi storici, visite alle mostre e persino conferenze.

Questo il programma di questa settimana



Mémoire d’Opéra (archives sonores de la Bibliothèque municipale de Nice)

Maria Callas, Norma: Casta Diva, Bellini/1950. L’un des 6 disques en 78 tours enregistré par Maria Callas;

Caruso chante Rigoletto: La donna è mobile de Giuseppe Verdi, 1 disque monoface de 1905.



Voix d’acteurs

Lecture par Muriel Mayette-Holtz;

Le condamné à mort de Guy de Maupassant;

Idylle de Guy de Maupassant;



Figure libre

Ogni giorno, alle 16, viene data “carta bianca” a degli artisti.

Giovedì: Visite privée de la salle des portraits du Musée des Beaux-Arts Jules Chéret;

Venerdì: “MAMACIRCUS” par la Compagnie les Hommes de Mains;

Sabato: Club Musique – Découverte de MLN-Headz – En partenariat avec le Conservatoire de Nice;

Domenica: Masterclass de Jean-Pierre Mocky.



Cinema

Per tutti

Drive de Nicholas Winding Refn (2011-1h40);

Gerry de Gus Van Sant (2003-1h43);

The Grandmaster de Wong Kar-Wai (2013-2h03);

Le Guépard de Luchino Visconti (1963-3h06);

1 chance sur 2 de Patrice Leconte (1998-1h50);

Les Quatre cents coups François;

L'Eté de Kikujiro de Takeshi Kitano (1989-2h01).



Per i bambini

La Prophétie des grenouilles de Jacques-Remy Girerd (2003-1h30)

Chicken Run de Nick Park et Peter Lord (2000-1h21)

Les Aventures de Pinocchio de Luigi Comencini (1972-2h15)



Spettacoli

Stephanos Thomopoulos, Professeur de Piano au Conservatoire de Nice

Suite des histoires du petit violon magique (jeune public) par Violaine DARMON, épisode « Star Wars et ses leitmotiv ».



Mostre

“Cinémapolis” al Musée Masséna

Cette exposition évoque les relations intimes qui lient Nice au cinéma, des frères Lumière à

“Guy Bourdin. Zoom” au Musée de la Photographie Charles Nègre



Conferenze

Coexistences et métamorphoses» par Isabel Herault;

Nice, Cinémapolis par Aymeric Jeudy



Patrimonio

Promenade et patrimoine du Mont-Borom

Promenade ou l’invention d’une ville