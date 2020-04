“L'Oceano si invita a casa vostra con l'Istituto oceanografico!”

Una chiusura storica

Una situazione senza precedenti per il Museo! Dalla sua inaugurazione, il Museo Oceanografico di Monaco non ha mai chiuso completamente le sue porte al pubblico per più di due giorni. Anche durante le due guerre mondiali, il museo rimase aperto nonostante le difficoltà che ciò poteva rappresentare per il suo funzionamento e il suo approvvigionamento. Durante la seconda guerra mondiale, i laboratori, che rimasero aperti, continuarono ad accogliere professori e ricercatori. Il Museo sta attualmente vivendo una situazione insolita e straordinaria. Pertanto, è stato necessario adattare rapidamente i modi di lavorare e soprattutto fare di tutto per garantire il benessere degli ospiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo Oceanografico di Monaco ha dichiarato:

“In un momento in cui migliaia di persone che soffrono di Coronavirus stanno combattendo coraggiosamente contro la malattia e migliaia di operatori sanitari stanno lottando con dedizione e altruismo per aiutarli, il confinamento indispensabile che si impone per tutti noi, ci costringe a fare una pausa di riflessione per dare un'occhiata ai risultati di un passato che abbiamo vissuto intensamente. Ma il confinamento ci consente anche di mettere in discussione il futuro, di fronte a un'epidemia tanto improvvisa quanto catastrofica. È un'occasione per ricordare che le missioni dell'Istituto oceanografico e del suo staff a favore della protezione degli oceani e della sua biodiversità sono più di attualità che mai. Le missioni che furono promosse dal Principe Alberto I per conoscere, esplorare e proteggere la natura e la vita di cui facciamo parte; la natura e la vita sono state, sono e saranno confrontate con molte contingenze, quelle che hanno scandito la storia sin dalle loro origini. Il mondo vivente ha subito in passato fluttuazioni climatiche estreme, epidemie planetarie, ambienti ostili, formidabili competizioni interspecifiche, ma ha saputo nel corso di milioni di anni superare una moltitudine di ostacoli o fasi di estinzioni importanti per riuscire a prosperare. Il ruolo capitale, e probabilmente il più difficile da adempiere, dei naturalisti e delle istituzioni dedicati alla presentazione al pubblico della complessità del mondo vivente, è di contribuire alla consapevolezza dell'ancoraggio degli esseri umani nella natura, vale a dire come una specie tra le altre. Comprendere aree diverse come l'epidemiologia delle malattie infettive, in quanto l'adattamento degli organismi ai cambiamenti climatici richiede l'integrazione della loro temporalità per comprendere appieno i loro meccanismi. Ecco perché, gli studi sugli ambienti naturali e il mondo vivente ci consentono di apprezzare e comprendere le loro interazioni, il loro funzionamento e la loro evoluzione, ma anche di dare un giudizio razionale sui capricci della storia e sulle loro conseguenze e di trovare il modo di anticiparli o accompagnarli. Al culmine delle difficoltà, gli uomini, in particolare gli uomini del mare, quelli che hanno familiarità con l'oceano sanno che quando infuria la tempesta, devi essere in grado di affrontarlo, tenere saldamente la barra, navigare e remare il più vicino possibile, per trovare al più presto luoghi favorevoli e accoglienti dove poter vivere”.

Una giornata al museo negli acquari

In questo periodo di confinamento potrete vivere tramite un video la vita quotidiana del Museo Oceanografico! Olivier Brunel, capo del servizio acquario, vi accompagna in un video dietro le quinte …

Nonostante il confinamento lo staff del museo oceanografico vi da appuntamento sui suoi social e sul suo sito Web www.oceano.org

Appuntamento tutti i lunedì sulle pagine Facebook e Instagram del Museo per porre le vostre domande agli specialisti del mondo marino.

Essi risponderanno attraverso un video che verrà postato sugli account il venerdì successivo.